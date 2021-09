L’ANC s'ha proposat tornar als carrers per recuperar el pols del procés després de l’impacte de la pandèmia de la covid-19 i el quart aniversari del referèndum de l’1-O és el pretext escollit per fer-ho possible. L'objectiu és connectar tots aquells punts del territori que es van unir per celebrar la consulta i homenatjar els que es van involucrar en el procés sota el lema ‘Lluitem i guanyem la independència’.

Divendres 1 d’octubre, a Catalunya

El Govern de la Generalitat, encapçalat pel president, Pere Aragonès, pronunciarà una declaració institucional amb motiu del quart aniversari de l’1 d’octubre. La compareixença serà a les 9 del matí, a l’exterior de l’edifici dels Serveis Matrius del CatSalut, a Travessera de les Corts, número 31.

La mobilització popular pròpiament començarà aquest divendres. L’ANC ha citat els catalans a la Catalunya Nord, concretament a Illa (Rosselló), on celebraran un acte polític a l’espai La Catalane a les 17 hores. La voluntat de l’entitat és reivindicar el paper d’aquest territori en la compra, l’emmagatzematge i la distribució de les urnes que es van utilitzar per desenvolupar la consulta del 2017, escapant-se del radar de les forces i cossos de seguretat.

Una vegada finalitzat l’acte, una columna de vehicles anirà fins a la ciutat de Figueres, formant una caravana de cotxes que estarà encapçalada per urnes utilitzades fa quatre anys. A la plaça de Catalunya del municipi s’organitzarà a partir de les 20 hores un concert que comptarà amb el cantautor Xavi Sarrià i el grup Ginestà. A més, cada territori organitza els seus propis actes de manera descentralitzada.

Divendres 1 d’octubre, al Bages

Sant Joan de Vilatorrada serà, aquest divendres, l’epicentre comarcal de l’acte de commemoració del quart aniversari del referèndum de l’1-O, convocat per l'ANC del Bages-Moianès. S’ha escollit Sant Joan pel seu simbolisme com un dels punts on més es va patir l’actuació policial en aquella jornada.

El que s’ha programat és la sortida de quatre columnes de vehicles des de quatre punts de la comarca (Navàs, Castellnou, Cardona i Artés), que portaran urnes amb les que es va votar en aquella jornada del 2017 per acabar confluint davant de l’institut Quercus de Sant Joan. Les columnes arrencaran entre 2/4 de 7 i les 7 de la tarda per arribar tots a Sant Joan cap a 2/4 de 8.

En el cas de Manresa, es convoca una marxa a peu que sortirà a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Domènech.

Dissabte 2 d’octubre

Dissabte començaran tres marxes a peu de manera paral·lela en les quals es requereix inscripció prèvia i es posen autobusos a disposició des del lloc d’arribada fins al punt d’inici.

Marxa nord: sortirà a les 8 hores del pavelló municipal de Sant Julià de Ramis (poble on havia de votar l’expresident Carles Puigdemont), passarà per Girona i acabarà a Aiguaviva, on se celebrarà un acte polític cap a les 14 hores.

Marxa centre: partirà a les 14 hores de la plaça parroquial de Vinaròs, creuarà Alcanar i acabarà a la Ràpita cap a les 21 hores.

Marxa de ponent: començarà a les 6 hores en la parada de l’Àngel de Llitera en direcció Lleida, passarà per Alcarràs i finalitzarà a Lleida a les 14 hores.

⬛️⬜️ 2 d'octubre: marxes a peu. Movem el país per la #independència!



📍 De Sant Julià de Ramis a Aiguaviva. Hora d'inici: 8 h

📍 De Vinaròs a la Ràpita. Hora d'inici: 14 h

📍 De Parada de l’Àngel (Fraga) a Lleida. Hora d'inici: 6 h#LluitemiGuanyem pic.twitter.com/p1GeAHzBZv — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) 17 de septiembre de 2021

Diumenge 3 d’octubre

Diumenge se celebrarà un acte polític centralitzat a Barcelona perquè es retrobin aquelles organitzacions que van convocar la protesta del 3 d’octubre del 2017. Encara falten detalls de la convocatòria que l’ANC no ha revelat.