El magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha remès un escrit al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia) en què assenyala que l'euroordre contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és vigent i no ha estat suspesa per la qüestió prejudicial.

Llarena ha remès aquest dijous un ofici al representant d'Espanya a Eurojust perquè traslladi a aquell tribunal la interlocutòria en què va acordar la presó provisional de l'expresident i amb la qual va sustentar l'euroordre emesa el 14 d'octubre del 2019 contra ell.