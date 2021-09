La convenció nacional itinerant del PP va arribar ahir a Madrid. Els conservadors tenien en la seva agenda un plat fort: la conversa entre Pablo Casado i l’expresident de França Nicolas Sarkozy a l’auditori del Reina Sofia. Sarkozy va detallar com va impulsar la col·laboració contra ETA quan va arribar al ministeri de l’Interior. Va explicar com els assessors li van insinuar que no intervingués, que era «un problema d’Espanya». «En el mateix moment en què França es va convertir en ferma lluitadora contra ETA els espanyols van poder fer el necessari per resoldre aquest problema. Els febles i els covards sempre s’aprofiten de la feblesa dels estats. I la democràcia no pot permetre’s ser feble», va continuar. I llavors Sarkozy va introduir l’assumpte català. En la seva opinió, l’independentisme «no és simplement un problema d’Espanya». «Si Espanya es desunís, tota Europa pagaria el preu», va avisar, ja que creu que això desencadenaria altres processos independentistes «a França, Bèlgica i en altres parts». «Per això, per a mi és clar. Hi ha una Espanya unida, una Espanya amb una capital a Madrid i una Corona amb un Rei que representa la unitat d’Espanya i això no pot canviar», va afegir.