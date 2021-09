El Comitè contra la Desaparició Forçada de l'ONU insta Espanya a aprovar "ràpidament" la Llei de Memòria Democràtica, de la qual el govern espanyol va presentar el projecte al juliol. En les conclusions després de l'examen a Espanya sobre aquesta qüestió el 17 de setembre, el comitè creu que l'aprovació de la llei seria un "avenç per garantir els drets de les víctimes a la justícia, la veritat i la reparació". Amb tot, els experts critiquen que el projecte exclogui les indemnitzacions com a forma de reparació a les víctimes i que no "elimini els obstacles legals" que "impedeixen" investigar les desaparicions del franquisme, com la Llei d'Amnistia de 1977.

En les seves conclusions, el Comitè contra la Desaparició Forçada de l'ONU també demana a l'Estat que "consideri la creació d'un mecanisme encarregat de determinar la veritat sobre les violacions de drets humans ocorregudes en el passat". A més, també recomana a Espanya incloure com a delicte específic la desaparició forçada al Codi Penal. Com en anteriors ocasions, els experts tornen a instar l'Estat a garantir que els autors de desaparicions forçades siguin "jutjats i sancionats d'acord amb la gravetat dels seus actes" i que "les institucions participen en la investigació de les desaparicions".