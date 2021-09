El Parlament de Catalunya votarà avui una proposta de resolució de la CUP que defensa organitzar un referèndum d’autodeterminació en aquesta legislatura, una idea de la qual es va desmarcar el president Pere Aragonès i que va portar Vox i Ciutadans a amenaçar amb accions legals.

El Parlament va acollir ahir la segona jornada del debat de política general, amb les intervencions dels líders parlamentaris i les rèpliques d’Aragonès, abans que avui el ple voti les propostes de resolució presentades pels grups. Una d’elles, impulsada per la CUP -els vots de la qual van ser decisius per investir Aragonès-, va marcar el debat: «El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme un referèndum d’autodeterminació abans que acabi la legislatura i, per tant, insta el Govern a iniciar immediatament els debats i treballs necessaris per garantir la seva realització». Una altra de les seves propostes insta Govern i ajuntaments a «retirar les distincions i els elements d’homenatge que puguin existir a Joan Carles de Borbó» en edificis de la seva propietat.

Des de l’hemicicle, el diputat de la CUP Carles Riera va demanar a Aragonès que «posi data» al referèndum per a aquesta legislatura. No obstant això, Aragonès va refredar aquesta petició i va recordar que l’acord d’investidura que van firmar al maig no concretava terminis. L’acord entre ERC i la CUP «no parlava de dates concretes» per celebrar un referèndum, sinó de «generar les condicions» per poder organitzar-lo, va matisar Aragonès. ERC i JxCat també van presentar ahir una proposta de resolució que defensa el dret a l’autodeterminació com l’«única via democràtica» per resoldre el «conflicte polític entre Catalunya i l’Estat» i diu que només un referèndum acordat podria «substituir» l’1-O. La proposta fa equilibris entre l’«aposta pel diàleg i la negociació política» que abandera ERC i la «necessitat d’una confrontació cívica i pacífica per forçar l’Estat a assumir la realitat fins ara negada», com sosté JxCat.

El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, va alertar els membres de la Mesa que la seva formació emprendrà accions «penals» contra ells si tramiten la resolució de la CUP. També el president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va advertir la presidenta de la cambra, Laura Borràs, que emprendrà «totes les accions polítiques i legals» si permet que es voti la resolució de la CUP sobre el referèndum.

En primer a intervenir en el debat d’ahir va ser el líder del PSC al Parlament i cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, que va tornar a estendre la mà al Govern per parlar de pressupostos, si bé va advertir que l’autodeterminació i l’amnistia són «un objectiu irreal i impossible d’assumir».

Quan Aragonès el va reptar a concretar una «alternativa» a la independència, Illa va replicar que la seva alternativa és la via federal plasmada a la Declaració de Granada aprovada pel Consell Territorial dels socialistes el 2013.

Després de setmanes de tensions al Govern per la taula de diàleg, el president de JxCat al Parlament, Albert Batet, va posar en dubte que es pugui negociar amb un Estat «cínic» i va demanar a Aragonès que practiqui la «cultura de la unitat», perquè dirigeix «un govern de coalició, no de subordinació». La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, va qualificar les relacions entre ERC i JxCat de «guerra de Vietnam» i va acusar el Govern de «decebedor». El president del PPC, Alejandro Fernández, va acusar el president del Govern central, Pedro Sánchez, de «joguinejar amb l’erosió de les institucions».