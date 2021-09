El líder d'ERC, Oriol Junqueras, creu que fixar ara una data per a un referèndum "allunya" el reconeixement internacional. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' Junqueras ha respost així la proposta de la CUP per posar data abans del 2025 i ha assegurat que la comunitat internacional "no acompanyaria" si es posés ara un termini.

Segons el líder d'ERC, l'única via possible continua sent la taula de diàleg i ha assegurat que ERC no se n'aixecarà. "Ens convé ser-hi; al país li convé que hi hagi una negociació i que qui representa el Govern i les majories parlamentàries hi siguem", ha remarcat, per afegir després que això és el que "demana" la comunitat internacional.

Durant l'entrevista Junqueras ha insistit en la necessitat que hi hagi un reconeixement internacional de la independència de Catalunya i per això ha avisat que el fet de posar ara una data no aproparia aquest suport, sinó que "clarament l'allunya". A més, ha avisat que el reconeixement és "imprescindible" i que si no existeix "no hi haurà independència".

Per això ha dit que la independència només és possible "si es fa per vies democràtiques". En ser preguntat per si la unilateralitat no és democràtica, Junqueras s'ha limitat a dir que el que cal és ser capaç d'explicar en tot moment que s'està transitant "per la via més democràtica possible".

De moment, per al líder d'ERC el camí segueix sent la taula de diàleg, encara que ha admès que són molt escèptics. Segons ha explicat, el seu paper és continuar a la negociació per evidenciar que és l'altra part qui se n'aixequi, tant si és "implícita o explícitament, formal o informalment".Junqueras també ha insistit que és "molt important" que tots els independentistes s'impliquin a la taula de diàleg. "Si anem a l'espai arrossegant els peus o fins i tot no hi anem, no aportem el millor de nosaltres a l'objectiu", ha apuntat, i ha demanat "unitat d'acció" a tot l'independentisme de cara a la negociació.

Pressupostos sense el suport del PSC

D'altra banda, en ser preguntat per la possibilitat que a Catalunya s'aprovin els pressupostos amb el suport del PSC Junqueras ha dit que "no creu" que sigui una opció perquè representen "el contrari" del que busca ERC. Segons Junqueras, el PSC "fa anys que s'ha oblidat del benestar de Catalunya i de la defensa de la democràcia".

El líder d'ERC ha assegurat que "qui millor pot entendre" quin és l'esperit dels comptes que proposa ERC és la CUP i ha dit que per això treballaran perquè els pressupostos s'aprovin amb el seu suport.