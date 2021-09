El ple del Tribunal Constitucional de la setmana vinent es preveu dens, perquè a la proposta de resolució sobre la suspensió de terminis parlamentaris durant el primer estat d’alarma se sumaran les deliberacions per a resoldre el recurs del PSOE contra la presó permanent revisable, introduïda pel PP en el Codi Penal en 2015. La proposta de la vicepresidenta, Encarnación Roca passa per declarar la constitucionalitat d’aquesta pena, comuna en altres països del nostre entorn, però molt controvertida per a la tradició constitucionalista espanyola i recollir la Carta Magna la reinserció de les penes. D’aquí ve que fonts de l’alt tribunal hagin descartat a El Periódico la possibilitat d’una sentència unànime, perquè per als magistrats de sensibilitat més progressista del ple la presó permanent revisable és inconstitucional per definició amb independència que els terminis en els quals es fixi la possibilitat de revisar l’empresonament siguin molt superiors als d’altres països europeus. Són partidaris d’estimar el recurs del PSOE i declarar la pena contrària a la Constitució, fins i tot encara que sigui la que s’imposa en els pitjors crims masclistes, en els quals les víctimes són els fills, com va passar amb José Bretón.