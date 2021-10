Un grup d'un centenar de persones ha protagonitzat la crema d'alguns contenidors a les acaballes de la manifestació convocada pels CDR per commemorar el quart aniversari de l'1-O al centre de Barcelona. Un cop acabada la reivindicació, el grup s'ha fet fort entorn de la Via Laietana, i els Mossos d'Esquadra han demanat que es dispersessin i han alertat de càrregues si no ho feien. El grup no ha fet cas de la indicació i ha cremat un parell de contenidors, moment en què els Mossos han carregat per desfer el grup. En la fugida, alguns dels participants han cremat algun altre contenidor, però l'acció policial ha evitat que se'n poguessin incendiar més.

En aquests moments, l'acció ha entrat en una mena de joc del gat i la rata, amb els Mossos perseguint els concentrats per acabar de dispersar-los.