L’Assemblea Nacional Catalana organitza avui més d’un centenar d’actes arreu del país per reivindicar la victòria del Primer d’Octubre del 2017 i defensar-ne el mandat. L’Assemblea ha mobilitzat el territori per tal de concentrar-se «en llocs on hi va haver atacs rellevants i es va plantar cara a l’Estat espanyol», segons ho explica l’ANC. Els actes es faran sota el mateix lema: «Lluitem i guanyem la independència». L’expresidenta de l’Assemblea, Carme Forcadell, participarà a l’acte de Roquetes a les 20 h al pavelló municipal.

L’acte polític que es farà a Illa (Catalunya Nord) a les 5 de la tarda disposarà d’una fila d’autoritats on hi haurà representants institucionals i dels partits: Laura Borràs (presidenta del Parlament); Jordi Sànchez (expresident de l’Assemblea); Jordi Turull (pres polític indultat); Dani Cornellà (diputat al Parlament per la CUP); Montserrat Vinyets (diputada al Parlament per la CUP); Jordi Martí (senador d’ERC); Toni Castellà (Demòcrates). També hi assistirà una delegació del PDeCat.

Al Bages, l’acte de commemoració tindrà lloc davant l’IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada a 2/4 de 8 del vespre.