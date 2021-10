La mare del nen assassinat pel seu pare en un hotel de Barcelona demana canvis legislatius per treure-li de forma immediata el cognom del progenitor. L’advocada Marta Ariste va explicar ahir a la Ciutat de la Justícia que s’han trobat amb «un buit legal» que no preveu la modificació de cognoms en cas de persones ja mortes –com passa amb el fill– a través d’un procediment d’urgència per les víctimes de violència vicària. En aquest sentit, va insistir que es tracta d’un tema «prioritari» per a la mare, que ha hagut d’enterrar l’infant aquesta mateixa setmana amb el cognom patern. D’altra banda, Ariste va confirmar que s’ha tancat la causa penal contra el progenitor, que es va suïcidar poc després de cometre el crim.