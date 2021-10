El Parlament de Catalunya va avalar ahir la taula de diàleg entre la Generalitat i l’Estat i va rebutjar el referèndum d’autodeterminació que la CUP demanava organitzar en aquesta legislatura, en una sessió en la qual els socis del Govern, ERC i JxCat, van votar diferent en diverses propostes.

En la tercera i última jornada del debat de política general, el Parlament va aprovar dues resolucions -una presentada per ERC, una altra per En Comú Podem- en defensa de la taula de diàleg, malgrat les reticències de JxCat. El Parlament va avalar, amb els vots favorables d’ERC, el PSC i En Comú Podem i el ‘no’ de JxCat, que la taula de diàleg sigui «de govern a govern» i estigui integrada per membres dels respectius executius, com proposava el text dels comuns. El vot en contra de Junts arriba després de la crisi en el Govern després que el president català, Pere Aragonès, vetés els noms que va suggerir JxCat per formar part de la taula de diàleg, ja que tres d’ells eren perfils aliens a l’executiu català.

El Parlament també va aprovatr amb els vots d’ERC, el PSC i En Comú Podem i l’abstenció de JxCat, una resolució d’Esquerra que insta el Govern a «avançar cap a una resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, mitjançant l’impuls del procés de negociació articulat a través d’una taula de diàleg i negociació política entre tots dos governs».

En canvi, el ple va rebutjar la resolució de la CUP que reclamava un referèndum d’autodeterminació per abans que finalitzi aquesta legislatura i va aprovar, en canvi, una proposta d’ERC i JxCat que reivindica un referèndum acordat amb l’Estat.

La controvertida proposta de la CUP ha comptar només amb els nou vots a favor dels anticapitalistes, enfront de 87 vots en contra -entre els quals els de JxCat- i l’abstenció d’ERC.

Malgrat no haver estat aprovada, Vox i Ciutadans van anunciar que portaran al Tribunal Constitucional la proposta, perquè dictamini si la Mesa del Parlament ha desobeït en tramitar-la.

En el si de JxCat, la proposta de la CUP va generar malestar, en interpretar-la com un «gest inútil» sense possibilitats de prosperar, que solament ha servit per evidenciar la divisió en l’independentisme i posar en risc d’inhabilitació de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i d’altres membres de la Mesa.

La resolució que sí es va aprovar va ser una altra, amb el suport d’ERC i JxCat i amb l’abstenció de la CUP, que subratlla que «solament un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’Estat espanyol pot substituir el mandat polític del referèndum de l’1 d’octubre de treballar per fer real la república catalana».

En una altra resolució aprovada, l’independentisme va acordar tramitar una proposició de llei d’amnistia per presentar-la al Congrés.

Diferències pel Prat

Els partits del Govern van evidenciar les seves diferències també entorn del projecte d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat. JxCat es va aliar amb el PSC per presentar una resolució -amb el suport de Ciutadans i amb el vot en contra d’ERC i els comuns- que defensa l’ampliació de l’aeroport de Barcelona acordada pel Govern central i la Generalitat el 2 d’agost passat.

L’aliança entre JxCat i el PSC va portar la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, a desmarcar-se públicament d’aquesta proposta «sociovergent», ja que no es desmarca del «xantatge» d’Aena, segons el parer dels republicans.

Eva Granados, senadora

Després de les votacions del debat de política general, el ple va designar com a senadora autonòmica la vicepresidenta segona de la cambra, Eva Granados, que serà la portaveu socialista a la Cambra alta.