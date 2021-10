Partits polítics i entitats independentistes han reivindicat aquest divendres l'esperit de l'1-O en creure que hauria de recuperar-se i han apostat per "persistir" en el camí per fer Catalunya independent. A les proximitats de l'Escola Ramon Llull, escenari de càrregues policials l'1-O, Òmnium Cultural ha impulsat una fotografia de família per commemorar el quart aniversari del referèndum. En l'acte s'han fet crides a reafirmar-se en la independència "com a objectiu irrenunciable" i s'ha demanat no "malmetre" el llegat del primer d'octubre. També s'ha fet una defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, s'ha reclamat unitat estratègica i no "estabilitzar-se" en l'autonomia espanyola.

Forn i Bassa coincideixen que l'independentisme ha de recuperar la "unitat" de l'1-O

Els exconsellers del Govern que va organitzar l'1-O Quim Forn i Dolors Bassa coincideixen que cal recuperar la "unitat" que va fer possible el referèndum de fa quatre anys. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', l'exconseller d'Interior ha dit que cal posar-se d'acord sobre com continuar el que es va començar l'1-O. "Entenc que hi ha diferents punts de vista però ens hem de posar d'acord en el camí. És absolutament necessari", ha afegit. Per la seva banda, Bassa ha explicat que van impactar més les càrregues policials i les "patacades" contra votants que el resultat del referèndum. En aquest sentit, ha dit que "l'última cosa" en què pensava el Govern la nit de l'1-O era en el resultat de la votació.

Bassa ha explicat el sentiment d'alegria que va sentir en votar i després "l'angúnia" en veure que la policia "apallissava" la gent. En el mateix sentit, Forn ha descrit un doble sentiment d'alegria per haver votat però alhora veure les imatges de "duresa" de les càrregues policials. "Ens fa recordar que per aconseguir objectius importants hem de lluitar. I ho hem de tenir present de cara al futur", ha afegit.

Com a responsable de seguretat de l'1-O, Forn ha afirmat que els cossos de seguretat de l'Estat van incomplir "des del primer moment" els acords que hi havia. I és que, segons ha recordat, no podien actuar si no era a demanda dels Mossos. En canvi, ha afegit, la Guàrdia Civil va irrompre als col·legis i va "estomacar amb violència".