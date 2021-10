La policia de Badalona va detenir ahir a la matinada set homes per la seva presumpta relació amb l’agressió sexual a una dona a l’interior d’un habitatge ocupat en aquesta localitat barcelonina.

Segons van informar fonts policials, les detencions les va practicar la Guàrdia Urbana de Badalona cap a les 05.30 hores d’ahir, quan van acudir al domicili on la dona havia estat presumptament violada, avisats per un veí que havia sentit crits i sorolls.

Quan van entrar a l’habitatge, un pis ocupat situat al carrer Alfons XIII, al barri de Llefià de Badalona, la policia hi va trobar en estat de xoc la víctima, una dona major d’edat, que va ser traslladada a un centre hospitalari.

Els agents van detenir els set homes que eren al domicili, tots majors d’edat i que van ser posats sota custòdia dels Mossos d’Esquadra, acusats d’un delicte d’agressió sexual, a l’espera de passar a disposició judicial les properes hores.

Fonts properes a la investigació van informar a Efe que la víctima encara no havia presentat denúncia i que les primeres hipòtesis apunten al fet que no tots els detinguts serien els autors materials de l’agressió sexual, per la qual cosa podria ser que no es tractés d’una violació múltiple.