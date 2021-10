El magistrat del Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra l’expresident de Catalunya Carles Puigdemont, ha demanat al Tribunal d’Apel·lació de Sàsser que acordi la seva entrega a Espanya perquè la qüestió prejudicial no suspèn l’euroordre, que està «activa», i ja no té immunitat. Ho va fer en un ofici remès ahir al representant d’Espanya a Eurojust després de tenir coneixement de «determinades informacions» que neguen que l’euroordre estigui activa.

Al document, el jutge instructor subratlla que Puigdemont no té actualment immunitat parlamentària, a més que l’euroordre segueix vigent i que no ha quedat suspesa pel plantejament de la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la UE, per la qual cosa sol·licita a les autoritats judicials italianes el lliurament immediat de l’expresident, a qui la Justícia espanyola reclama des del 2017. A petició de Llarena, el Parlament Europeu va retirar la immunitat a Puigdemont el 8 de març. L’expresident hi va recórrer, però el Tribunal General de la UE va rebutjar suspendre cautelarment la decisió de l’Eurocambra a l’espera de resoldre sobre el fons. No obstant això, el Tribunal General li va deixar la porta oberta a sol·licitar mesures cautelars perquè li fos restituïda la immunitat en cas de detenció, cosa que ha anunciat que farà.

Així, en cas que Puigdemont recuperi cautelarment la seva immunitat, el jutge sol·licita subsidiàriament a l’autoritat judicial italiana que suspengui la tramitació del procés, però adoptant les mesures necessàries per garantir que se segueixin donant les condicions materials que calen per a un lliurament efectiu, quan Puigdemont hagi deixat de gaudir de la immunitat. En el cas que es mantingui la retirada cautelar de la immunitat, i només per al cas que el tribunal italià entengués que la resposta a la qüestió prejudicial pot condicionar la seva decisió, l’instructor assenyala la possibilitat que la cort de Sàsser paralitzi el procediment d’execució fins que el TJUE es pronunciï. El jutge relata tots els passos que s’han produït des de l’emissió de l’euroordre el 14 d’octubre del 2019 i reclama l’expresident pels delictes de sedició i malversació. Recorda que va plantejar una qüestió prejudicial al TJUE sobre el compliment i execució de l’euroordre perquè té dubtes que la decisió dels jutges belgues de no lliurar l’exconseller Lluís Puig sigui compatible amb el dret de la Unió davant el risc que poguessin aplicar-la també a Puigdemont. Llarena explica que les recomanacions del TJUE estableixen que la presentació d’una qüestió prejudicial comporta la suspensió del procediment nacional fins que el Tribunal de Justícia es pronunciï. Però subratlla que aquesta mateixa recomanació afegeix que «l’adopció de mesures cautelars no està sotmesa al règim de suspensió obligatòria» pel que e aqust punt caldrà estar subjectes «al que decideixi l’òrgan jurisdiccional nacional», és a dir, al que decideixi ell.

Puigdemont manté la seva voluntat de comparèixer dilluns davant la justícia italiana, segons van confirmar fonts de la seva defensa. Puigdemont anirà a declarar «com sempre hem dit», segons les fonts.