La vaga de maquinistes convocada pel sindicat Semaf va provocar ahir el caos durant tota la jornada al servei de Rodalies per l’incompliment dels serveis mínims, que va ocasionar la cancel·lació de 417 trens, el tancament puntual d’algunes estacions, com la de plaça Catalunya, i la interrupció de la circulació a Sants.

Segons la companyia, a les 8 del vespre s’havien cancel·lat 417 trens per «incompliment dels serveis mínims». Així, es va prestar el 43% del servei previst.Renfe va denunciar que els serveis mínims decretats, que suposaven la circulació del 85% dels trens programats habitualment a Rodalies, no s’estaven complint perquè alguns maquinistes no es van presentar a treballar, malgrat «disposar de la carta de serveis mínims», la qual cosa l’empresa va considerar un «acte deliberat». La companyia va anunciar que estudia mesures contra els maquinistes que van decidir no presentar-se als seus llocs de treball.

El portaveu del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (Semaf), Diego Martín, va assegurar que tots els conductors que havien rebut la notificació que havien d’acudir al seu lloc per complir amb els serveis mínims van treballar i va afirmar que hi va haver moltes cartes que es van quedar sense lliurar pel «caos» del servei de recursos humans de Renfe. Ahir era la primera de les vuit jornades de vaga que Semaf ha convocat per als dies 30 de setembre i 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre. Les principals reivindicacions de la mobilització són el restabliment de totes les circulacions suprimides per la pandèmia i l’adequació de la plantilla a les mateixes. A més, el sindicat vol que es garanteixi la integració de la prestació de servei del grup Renfe i que no es canviï el model sense comptar amb els representants sindicals, ja que el traspàs de Rodalies a la Generalitat podria afectar sobretot els conductors que presten serveis a Catalunya, ja que més del 80% són de fora de la comunitat. El secretari general del departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, va exigir al govern central «el traspàs immediat dels serveis de Rodalies i Regionals» a la Generalitat.