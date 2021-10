15 detinguts i 4 ferits de caràcter lleu és el balanç d'una nova nit i matinada de desordres públics i robatoris a Barcelona. En aquesta ocasió, els aldarulls s'han concentrat a la festa major del barri de Sarrià amb vuit dels arrestats, mentre que els altres set ho han estat en diferents punts del centre de la ciutat, segons han detallat els Mossos d'Esquadra. Dos d'aquests detinguts tenen múltiples antecedents (29 en total). En paral·lel, la policia catalana ha obert una investigació per identificar, localitzar i arrestar altres delinqüents a la zona de Sarrià-Sant Gervasi que actuaven en grup i aprofitaven la concentració de joves fent botellot per cometre actes delictius i llançar objectes contundents contra Mossos i Guàrdia Urbana.

Els quatre ferits, al barri de Sarrià i tots lleus

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) igualment ha fet balanç de les assistències pels botellots i els quatre ferits, tots lleus, també s'han concentrat a la zona de Sarrià de Barcelona. Tres dels afectats han estat donats d'alta 'in situ' i el quart ha necessitat trasllat a l'Hospital Clínic. A la resta de Catalunya, el SEM no ha fet cap assistència relacionada amb botellots.

Tres menors entre els vuit detinguts a Sarrià

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han fet filtres d'accés a primera hora de la nit al barri de Sarrià per evitar l'entrada de persones amb begudes alcohòliques i vidres. Durant la nit s'han registrat diversos robatoris i baralles a la zona, que han necessitat la intervenció policial. També s'han registrat llançaments d'objectes contundents contra Mossos i Guàrdia Urbana, i s'han fet barricades amb motocicletes per generar confusió entre els concentrats i intentar cometre fets delictius.

Cap a les tres de la matinada, agents d'ordre públic han començat el desallotjament dels espais amb més persones i on s'estaven produint diversos aldarulls i actes violents. S'han identificat diversos persones sospitoses de cometre aquests fets delictius i de causar els desordres públics. Dels vuit detinguts al barri de Sarrià de Barcelona, tres són menors d'edat. La investigació permetrà relacionar-los amb els fets que s’estan investigant. Segons els Mossos d'Esquadra, dos agents de la policia han resultat ferits lleus.

Es manté el dispositiu "dinàmic i flexible" de Mossos i GUB a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona mantindran aquesta propera nit el dispositiu policial d'ordre públic i de paisà en aquesta zona per identificar els delinqüents que actuen aprofitant la gran quantitat de gent concentrada en botellots per cometre fets delictius. El dispositiu estarà format per agents de paisà, agents de seguretat ciutadana, i efectius d'ordre públic. Segons la policia catalana, serà un dispositiu "dinàmic i flexible" que permetrà mobilitzar els efectius policials allà on es detectin les incidències.