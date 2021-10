L’empresa farmacèutica Merck va indicar ahir que el seu tractament oral ha reduït al voltant del 50% el risc d’hospitalització o mort entre pacients amb covid-19, segons els resultats d’un estudi clínic.

Merck i Ridgeback Biotherapeutics, que van desenvolupar el medicament, sol·licitaran una autorització per a ús en emergència a les autoritats sanitàries dels Estats Units i demanaran permisos de comercialització en altres agències reguladores en el món.

En el seu anunci, Merck indica que l’anàlisi interina dels resultats en l’ús del compost molnupiravir va mostrar que el 7,3% dels pacients que van rebre el medicament van ser hospitalitzats en els 29 dies següents. En el període dels 29 dies de la prova, el 14,1% dels pacients que van rebre un placebo van ser hospitalitzats o van morir. No hi va haver morts entre els pacients que van rebre el molnupiravir, ja que van morir vuit pacients del grup que va rebre un placebo. «Si se n’autoritza l’ús, el molnupiravir podria ser el primer medicament antiviral d’ús oral per a la covid-19», va afegir la firma,

El molnupiravir s’administra per via oral i funciona inhibint que el coronavirus es repliqui dins del cos. «Es necessiten d’urgència més eines i tractaments per combatre la pandèmia de la covid-19, que s’ha convertit en la causa principal de morts i continua afectant profundament pacients, famílies i societats», indica en el comunicat Robert Davis, president de Merck. «Amb aquests resultats impressionants, som optimistes en el sentit que el molnupiravir pugui convertir-se en un medicament important com a part de l’esforç global per lluitar contra la pandèmia», afegeix.

Els 775 participants en la prova tenien covid-19 simptomàtica i confirmada al laboratori, i se’ls va assignar a l’atzar l’administració de molnupiravir o del placebo en el termini de cinc dies des que van aparèixer els símptomes.

L’informe assenyala, a més, que tots els participants no havien rebut vacunes de la covid-19 i tenien almenys una condició subjacent que els posava en més risc de desenvolupar un cas més greu de la malaltia.