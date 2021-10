La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha volgut "deixar clar" aquest dissabte que no aspira a liderar la formació en substitució de Pablo Casado. En una intervenció que portava preparada a la convenció del PP, Ayuso ha frenat d'aquesta manera "l'infern político-mediàtic" que segons ha apuntat l'envolta des que va anunciar que volia presidir el PP de la Comunitat. "Avui et vull deixar clar que tinc meridianament clar que sé on està el meu lloc, i sé que el meu lloc és Madrid i que donaré el millor per Madrid, perquè Madrid és Espanya i perquè necessitem que tu siguis el president del govern", ha dit.

Les paraules d'Ayuso –visiblement afectada- han estat rebudes amb una ovació a la convenció del PP, i també amb un gest d'aprovació per part de Casado, que minuts abans –amb tot l'auditori dret per rebre la presidenta madrilenya- havia estat caçat per les càmeres aparentment evitant amb la mà que l'expresident mexicà Felipe Calderón –assegut al seu costat- s'aixequés per participar de l'enaltiment a la líder de Madrid.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, ha recordat que Casado va comptar amb ella fa 16 anys Casado quan va liderar les joventuts del PP, i temps després va fer el mateix com a portaveu del partit, i després quan va guanyar les primàries. "Després em va donar la major oportunitat política de la meva vida" que és "presidir la Comunitat de Madrid" i "la meva sortida i la meva meta política", ha dit.

Seguint amb el seu guió, ha volgut acabar el discurs prometent que "el meu projecte sempre ha estat el teu" perquè "tot el que hem fet a la Comunitat de Madrid no té sentit sense el govern d'Espanya". "Perquè Madrid segueixi creixent és fonamental que facis un pas endavant i arribis a Moncloa", ha dit, perquè "la vida va d'eleccions, i aquí hem d'elegir entre socialisme i progrés, entre socialisme o llibertat, o entre Sánchez i Casado".