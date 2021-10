El servei de Rodalies de Catalunya va viure ahir una segona jornada de caos, amb múltiples cancel·lacions, retards i aglomeracions, per l’incompliment dels serveis mínims de la vaga dels maquinistes convocada pel sindicat Semaf, segons va denunciar Renfe. Això va fer que es repetissin situacions ja viscudes dijous, dia que va acabar amb més de 417 trens cancel·lats, amb queixes per part dels usuaris i retards generalitzats a tota la xarxa ferroviària.

La directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, va lamentar, en declaracions a la premsa, la situació viscuda pels usuaris de Rodalies per l’«incompliment dels serveis mínims» per part d’alguns maquinistes i va assegurar que «tots» han rebut les seves cartes. Segons la responsable de Rodalies de Catalunya, l’empresa va distribuir ahir un total de 426 cartes de serveis mínims mitjançant un sistema de correu electrònic certificat del qual tenen el comprovant. Castillo va dir que, a més d’aquest correu certificat digital, Renfe havia enviat dos missatges als telèfons corporatius per avisar els maquinistes que obressin el correu electrònic de la feina, i per això no hi ha «cap tipus d’excusa per dir que aquesta notificació no s’ha rebut».

Davant aquesta situació, Renfe ha començat a obrir expedients a maquinistes de Rodalies de Catalunya i Rodalies de València que estan incomplint els serveis mínims fixats, fets que es consideren una falta molt greu.

Per la seva banda, el sindicat Semaf va insistir que els treballadors que havien rebut la notificació que els tocava treballar per complir els serveis mínims estipulats havien acudit als seus llocs de treball i va acusar l’empresa de fer acusacions «infundades» i eludir la seva responsabilitat.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, també va fer una crida als maquinistes perquè respectin els serveis mínims establerts per a la vaga. Sánchez va insistir que el dret a la vaga ha de garantir que es compleixin els serveis mínims i va assegurar que a començament del 2022 Renfe tenia 5.700 nous maquinistes, que ara estan en període de formació.

Fins ahir al migdia es van cancel·lar a Rodalies 209 trens i només es va poder fer el 39% del servei previst, cosa que va provocar les queixes dels usuaris i que molts optessin per agafar mitjans de transports alternatius, cosa que ja va passar dijous, quan es va registrar un 50% de la demanda habitual.

La vaga de Semaf continuarà els dies 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre per reivindicar l’establiment de totes les circulacions suprimides per la pandèmia i l’adequació de la plantilla i contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat.