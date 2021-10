La dona agredida sexualment la matinada de dijous en un pis de Badalona hauria incriminat en la seva denúncia, que ja ha presentat, a dos dels set detinguts per la policia per la seva presumpta relació amb la violació. Fonts dels Mossos d’Esquadra van confirmar que la víctima, que va haver de ser hospitalitzada, ha presentat ja denuncia després d’haver estat agredida sexualment en un habitatge ocupat del carrer Alfons XIII, al barri de Llefià. Segons fonts properes a la recerca, en la denúncia la víctima assenyala a dues dels set arrestats com a autors materials dels fets, encara que no es descarta la participació de la resta per presumptament haver-li negat auxili. Els fets que van acabar amb l’agressió sexual van poder haver començat en un bar de Santa Coloma de Gramenet, del que la víctima hauria sortit acompanyada dels presumptes agressors, segons van explicar les citades fonts, que barallen aquesta possibilitat com una hipòtesi.