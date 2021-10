L’icònic boxejador Manny Pacquiao ha presentat la seva candidatura a la presidència de Filipines, i es converteix en el primer polític que declara oficialment que es presenta al màxim càrrec en les eleccions de l’any que ve disposat a substituir el controvertit Rodrigo Duterte. Pacquiao, de 42 anys, que actualment és senador, concorre als comicis pel Partit Democràtic Filipí-Poder Popular (PDP-Laba), d’esquerra, i ha promès lluitar contra la pobresa i la corrupció. També ha assegurat que millorarà el servei d’internet i reduirà el cost de l’electricitat a Filipines, així com que treballarà per resoldre la pandèmia de coronavirus. «La meva candidatura no és només per a mi sinó també per al poble filipí, per donar-los un futur millor, especialment als que pateixen des de fa molt temps», va manifestar en presentar la seva candidatura davant la Comissió Electoral. «Als que estan robant el poble filipí, els seus dies feliços al Govern estan comptats», va afegir, i va recalcar que aquesta és la seva «promesa al poble filipí i a Déu».

Manny Pacquiao, una llegenda de la boxa i campió en vuit pesos, va anunciar aquesta setmana la seva retirada de la boxa per centrar-se en la lluita per la presidència de Filipines.