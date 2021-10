Diversos centenars de manifestants van cremar i tombar contenidors després de la manifestació que havia començat ahir a les set de la tarda a l’avinguda Diagonal de Barcelona. Convocada per CDR-Acció Directa a la plaça Francesc Macià, commemorava el quart aniversari de l’1-O. La manifestació va recórrer l’avinguda Diagonal, el passeig de Gràcia, la Via Laietana, les places Urquinaona i Catalunya, escenaris dels greus incidents postsentència del judici del procés, l’octubre del 2019. Els manifestants van fer la primera part del recorregut sense incidents fins a arribar al centre de Barcelona. A Urquinaona amb Via Laietana van cremar papereres i contenidors, i en van creuar a la calçada per entorpir el pas de les furgonetes dels Mossos que els seguien.