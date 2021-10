El Govern ha descartat que els detinguts en els aldarulls del cap de setmana passat durant les Festes de la Mercè de Barcelona estiguin «relacionats entre ells», així com la seva participació en «activitats criminals organitzades», si bé la meitat d’ells (34) sumen fins a 117 antecedents.

El cap de setmana passat, van ser detingudes un total de 70 persones, de les quals 21 eren menors d’edat, pels greus altercats ocorreguts durant la celebració de les festes de la Mercè de la capital catalana, en les nits del 24, 25 i 26 de setembre, principalment als botellons de la plaça Espanya i a la platja del Bogatell. Segons va informar ahir la Generalitat, la meitat dels arrestats, en concret 34, tenen antecedents per delictes com robatoris amb violència, robatoris amb força, furts, desordres públics, atemptat a agent de l’autoritat, lesions i danys, mentre que els 36 restants no havien estat mai detinguts.