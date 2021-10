Més de 3.000 persones participen a la Marxa del Nord convocada per l'ANC per reclamar la fi de la repressió i que s'implanti el "mandat de l'1-O". Una marxa que ha sortit de Sant Julià de Ramis amb un miler de persones, però que ha anat agrupant més manifestants durant el recorregut fins a Girona. Un cop a la capital de la demarcació, els assistents han empaperat la seu de la Generalitat i han desplegat una gran estelada a la façana de l'edifici. Després s'han desplaçat fins al col•legi Verd, on la Policia Nacional va carregar fa quatre anys, per deixar-hi mig miler de clavells. Els assistents han reclamat que s'implanti el mandat de l'1 d'octubre o que es tiri endavant un nou referèndum.

Equipats amb estelades i pancartes, centenars de persones han iniciat la marxa de catorze quilòmetres en la que també hi participa l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, i que ha rebut la visita de la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzié. Després de saludar els assistents, Paluzié s'ha desplaçat a la marxa que s'ha convocat entre Vinarós i Sant Carles de la Ràpita.