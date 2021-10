L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, va demanar ahir al Tribunal General de la Unió que li retorni la immunitat de forma cautelar per evitar una nova detenció com la d’Itàlia.

Com ja havien avançat, l’equip d’advocats de Puigdemont va registrar la sol·licitud de cautelars al TGUE, segons van confirmar des del mateix tribunal. És la segona vegada que reclama protecció a Luxemburg, que al juliol va considerar innecessari que Puigdemont conservés de forma provisional la immunitat mentre es resolen diversos casos relatius l’euroordre del Tribunal Suprem. Llavors, va considerar que el procediment d’extradició estava «suspès» i que no hi havia risc de detenció o execució de les euroordres.

Puigdemont no ha demanat mesures cautelaríssimes, segons va informar el seu advocat Gonzalo Boye. «No hi ha urgència excepcional», apunten fonts de l’equip jurídic de l’expresident. Ara bé, el TGUE pot «acceptar la demanda fins i tot abans que l’altra part hagi presentat les seves observacions», en aquest cas, el Parlament Europeu, segons marca el reglament intern del tribunal. És a dir, que Luxemburg pot retornar de forma cautelaríssima la immunitat a l’expresident Puigdemont, si ho considera necessari, encara que la seva defensa no ho hagi demanat.

La primera vegada, al juny, Puigdemont sí que va demanar mesures cautelaríssimes i el TGUE va trigar només un dia a concedir-li la immunitat. Després van passar dos mesos fins que Luxemburg es va pronunciar sobre les cautelars. De totes maneres, des del tribunal no confirmen si aquests terminis es podrien repetir amb la segona sol·licitud de cautelars.

Gonzalo Boye va assegurar ahir que la petició de mesures cautelars «no afecta» la vista que té Carles Puigdemont dilluns a la Cort d’Apel·lació de Sàsser. La jutgessa ha de decidir si activa o no un procediment d’extradició contra l’eurodiputat de Junts, tal com li reclama el magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena.

L’octubre del 2019 el Tribunal Suprem va emetre la tercera euroordre contra Puigdemont pel cas de l’1-O i Bèlgica va iniciar, un cop més, el procediment d’extradició. Poc després, però, el líder de JxCat va ser reconegut com a eurodiputat i va adquirir immunitat. Per això, la justícia belga va deixar en suspens el procés per l’euroordre.

A petició del Tribunal Suprem, que volia la reactivació de l’extradició, l’Eurocambra va aixecar la immunitat de Carles Puigdemont el març d’aquest mateix 2021. Una decisió que la seva defensa va impugnar al Tribunal General de la Unió Europea, tribunal de primera instància a Luxemburg, per considerar que era «irregular».

En paral·lel, el magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena va preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea com Bèlgica hauria d’analitzar l’euroordre quan reprengui el procediment. Mentrestant, l’euroordre continua vigent i apareix en el sistema europeu d’alertes policials, però hi ha divergències entre el Tribunal Suprem i l’advocacia de l’estat espanyol sobre si el procediment judicial està actiu o no.