La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que representa més de 3.000 entitats, alerta que les persones grans estan patint una situació de vulneració de drets i de discriminació que és «més greu que mai» per la pandèmia. Segons avisa en un comunicat amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, l’1 d’octubre, han empitjorat les situacions de solitud i aïllament i és molt difícil tornar a la normalitat, sobretot per a les persones grans que tenen una malaltia o una discapacitat. Les entitats adverteixen de la manca de relacions socials i oci, la falta de participació en mesures que afecten directament la vida diària i la bretxa digital. També alerten de la «sobreprotecció» del col·lectiu, sobretot a les residències.

Les entitats socials consideren que l’aïllament de les persones grans «ha empitjorat», encara que s’hagi reiniciat l’activitat de casals i centres després de tancar en les primeres onades de la pandèmia, i ho atribueixen a la por al contagi o a la pèrdua d’hàbits saludables. Segons la taula, moltes persones segueixen sense anar a aquests equipaments i s’han acostumat a no relacionar-se i ser menys actives. La Taula del Tercer Sector avisa que la pandèmia «ha accentuat el paternalisme i la infantilització» de les persones grans i que no se les ha tingut en compte en fer restriccions per la covid, moltes de dirigides al col·lectiu per protegir-lo.