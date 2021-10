Els set detinguts per una presumpta agressió sexual a Badalona dijous, 30 de setembre, van quedar ahir en llibertat, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els acusats van passar a disposició judicial, a Instrucció 4 de Badalona. Una vegada practicades diverses diligències en seu judicial, incloses les declaracions dels detinguts i de la denunciant, la causa ha quedat arxivada «ja que la dona no ha ratificat la seva denúncia i la Fiscalia considera, en vista de la informació en la causa, que no hi ha indicis d’infracció penal», segons el TSJC.

La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir els set homes el mateix dijous com a suposats culpables d’una agressió sexual a una dona a Badalona. Segons van explicar des de l’Ajuntament badaloní, un veí del pis on haurien tingut lloc els fets, al barri de Llefià de la ciutat, va avisar la policia cap a les 5.30 h i, quan hi va arribar, els agents van trobar la dona a terra i en «estat de xoc».

La víctima va acusar inicialment dos dels set arrestats d’haver-la violat, mentre els altres cinc no haurien fet res per impedir-ho i estarien investigats per omissió del deure de socors. Després d’obrir les pertinents diligències, la policia va iniciar una investigació amb l’objectiu d’intentar verificar el relat de la víctima i determinar la implicació de cadascun dels detinguts.

Protesta ciutadana

El mateix dia dels fets, un centenar de persones es van aplegar davant l’ajuntament de Badalona per condemnar la presumpta agressió sexual. L’alcalde del municipi, Xavier Garcia Albiol, va llegir un manifest en què va mostrar el «ferm compromís» del consistori en la lluita contra la «xacra» de la violència masclista. També va agrair l’actuació del veí que va avisar la Guàrdia Urbana.

Les denúncies d’agressions sexuals en grup s’han multiplicat en els darrers anys a Espanya, principalment arran del mediàtic cas de La Manada de Pamplona, quan un grup de joves va violar una jove durant les festes de la ciutat del 2016. Els agressors van ser condemnats a penes d’entre 15 i 23 anys de presó.