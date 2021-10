Un altre divendres de tardor, els joves, i no tan joves, van tornar a sortir als carrers de Barcelona, Madrid i altres ciutats per ballar, beure i, en definitiva, muntar petites festes de carrer. Ambient, sí, però en el cas de la capital catalana, lluny de les grans aglomeracions ocorregudes durant les festes de la Mercè. La nit va transcórrer amb certa tranquil·litat, tot i que al centre del barri de Sarrià, que aquests dies està de festa major, una festa improvisada va acabar amb baralles, ferits, robatoris, pluja d’ampolles de vidre i diverses detencions. De fet, el dispositiu policial conjunt entre Mossos i Guàrdia Urbana va dur a terme 15 detencions, de les quals vuit es van produir a Sarrià, on a més es van detectar delinqüents que actuaven en grup aprofitant les aglomeracions, com ja va passar la setmana passada coincidint amb les festes de la Mercè.

El dispositiu conjunt de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana va fer filtres d’accés a primera hora de la nit al barri de Sarrià per evitar l’entrada de persones amb begudes alcohòliques i vidres a la festa major. Durant la nit es van registrar diversos robatoris i baralles a la zona, que van requerir la intervenció policial. També hi va haver llançaments d’objectes contundents contra els cossos de seguretat, i es van fer barricades amb motocicletes per generar confusió entre els concentrats i cometre fets delictius.

Al voltant de les tres de la matinada, agents d’ordre públic van començar el desallotjament dels espais amb més persones i on s’estaven produint diversos aldarulls i actes violents. Es van identificar, a més, diverses persones sospitoses de cometre aquests fets delictius i de causar els desordres públics. Dels vuit detinguts al barri de Sarrià de Barcelona, tres són menors d’edat. La investigació permetrà relacionar-los amb els fets que s’estan investigant. Segons els Mossos d’Esquadra, dos agents de la policia van resultar ferits lleus.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també va oferir el balanç de les assistències pels botellots, i els quatre ferits, tots lleus, també es van concentrar a la zona de Sarrià. Tres dels afectats van ser donats d’alta in situ, i el quart, va necessitar trasllat a l’Hospital Clínic. A la resta de Catalunya, el SEM no va comunicar cap assistència relacionada amb els botellots, que darrerament no han parat d’augmentar.

Tant Mossos com Guàrdia Urbana van intensificar ahir els controls al barri per evitar que novament es produïssin més aldarulls.