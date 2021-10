El Servei Català de la Salut (CatSalut) de la Generalitat ha demanat als ambulatoris la necessitat de recuperar presencialitat i accessibilitat i reconeix que el seguiment dels pacients crònics ha perdut qualitat durant la pandèmia.

Segons la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel,«la primària ha de tornar a obrir portes, no només en el sentit de la presencialitat, sinó també d’accés fàcil, per detectar com abans millor patologies, des de la proximitat que la caracteritza».

Segons un estudi del grup Recerca transversal en atenció primària del DIBAPS dut a terme als centres del Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPBSE), el diagnòstic de patologies freqüents a la primària ha caigut fins al 50% per culpa de la pandèmia.

La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, també ha demanat als centres sanitaris que incrementin l’activitat per poder recuperar les proves, consultes i operacions que no s’han pogut fer en el darrer any i mig per la covid-19. El Servei Català de la Salut està aplicant una política d’incentius econòmics. «Són incentius que es traslladen a la primària i als hospitals i alguns els obliguen a parlar entre ells perquè són objectius compartits. En funció del grau d’assoliment, tenen més diners», ha afirmat.

El 30% menys de diagnòstics

Recuperar activitat no covid-19 és un dels grans reptes del sistema sanitari –orquestrat a Catalunya pel CatSalut– després d’un any i mig de pandèmia i l’infradiagnòstic d’altres malalties és una de les principals preocupacions en aquest moment.

La directora del CatSalut calcula que s’ha diagnosticat el 30% menys de malalties durant la pandèmia i reconeix que, pel volum d’activitat, haurien de tenir llistes d’espera més llargues en alguns àmbits, segons va indicar a l’ACN en una entrevista publicada aquesta setmana.

Davant d’aquesta situació, el CatSalut ha demanat als centres proveïdors del sistema sanitari –tant de la primària com hospitalaris– que incrementin l’activitat no covid-19.

Craywinckel indica que alguns dels objectius són escurçar els temps d’espera de les visites a l’especialista o de resolució de proves diagnòstiques i cirurgies.

«Ho primem econòmicament. Demanem als professionals que treballin més, si cal, perquè hem de fer aquesta recuperació», afirma la directora del CatSalut, i afegeix: «Si un centre fa més activitat de la prevista és que hi ha posat més recursos. Per tant, aquesta política d’incentius ve a dir que qui faci, que no pateixi perquè tindrà el reconeixement d’allò que ha fet».

El CatSalut també ha demanat als centres d’assistència primària que augmentin presencialitat i accessibilitat per poder recuperar el diagnòstic precoç.