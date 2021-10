Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van desmantellar ahir una plantació interior de marihuana amb capacitat per a 4.000 plantes a Mediona (Alt Penedès), destinada a l’exportació a Europa. Els agents van detenir un home de 29 anys com a presumpte autor i van comissionar 125 quilograms de cabdells de marihuana. En el moment de la detenció, es van intervenir 770 plantes, tot i que el recinte tenia capacitat per a 4.000. Segons la companyia elèctrica, els responsables de la plantació haurien defraudat 35.000 euros en llum.