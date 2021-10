Justament avui fa quatre anys de la gran aturada de país que va tenir unes manifestacions massives de l’independentisme en contra de les càrregues policials en punts de votació del referèndum que s’havien produït tan sols dos dies abans. I justament aquell mateix vespre va ser el dia que el rei Felip VI pronunciava un dur missatge televisat en el qual instava els «legítims poders de l’Estat» a restaurar «l’ordre constitucional».

Per a les forces independentistes, aquell discurs va suposar un aval del monarca a l’actuació policial del diumenge anterior. A més, quatre anys després del discurs asseguren que la «repressió» contra els partidaris d’un estat català és una demostració de la vigència del discurs que el monarca va fer aquell dia. «Malauradament, el discurs està en plena vigència. Es continua fent el que va dir, el discurs no ha canviat i porta conseqüències repressives a molta gent», diu Miquel León, president d’ERC a Manresa. En aquest sentit, León afegeix que «els poders fàctics de l’Estat continuen fent la seva feina sense esgotament».

En termes molt similars s’expressa David Saldoni, diputat al Parlament i secretari d’organització de Junts per Catalunya, que afirma que «el que estem veient és que l’Estat, en el seu conjunt, des del Govern fins a la corona, no ha cessat ni un moment de collar, de reprimir i d’intentar sotmetre, en aquest cas, el poble de Catalunya». Recorda també que el discurs «està molt vigent perquè estem veient com des de l’1 d’octubre del 2017, i abans i tot, l’Estat no ha parat d’exercir aquesta repressió», i en posa coma exemple que aquesta mateixa setmana es fes pública que l’advocacia de l’Estat hagi elevat les acusacions contra l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i el tinent d’alcalde i actual delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, per suposades prevaricació i desobediència arran de la seva participació en la consulta de l’1-O al municipi.

El president del PDeCAT, David Bonvehí, recorda que «ho vam viure amb la mateixa sensació que tenim ara». Afegeix que «esperàvem que el cap d’estat intentés encarrilar la situació en termes democràtics i ens vam trobar amb una resposta de negació del que havia fet la gent». Quatre anys després, i vist amb certa perspectiva, considera que «el rei va perdre l’oportunitat per erigir-se en protagonista per solucionar la situació». Pel que fa a la repressió, considera que Felip VI «es va equivocar», i també remarca que «l’error venia d’abans, sense que ell tampoc fes res perquè les diferents institucions, en comptes de veure les votacions com un problema judicial, el veiessin com un problema polític».

El primer secretari del PSC al Bages, Berguedà i Solsonès i diputat al Parlament de Catalunya, Cristòfol Gimeno, no entra a valorar el discurs del rei, i del global del que va passar aquells dies, inclòs el referèndum i les càrregues policials, diu que és conseqüència «d’un mal guió i d’una mala execució del guió». Gimeno, que diu que «no vull posar culpables a la situació», sí que afirma que «ara estem pitjor», però que és el moment de «retrobar-nos, no fer-nos retrets, mirar endavant i trobar una solució a la problemàtica, que és el que ens demanen els veïns i les veïnes i els catalans i les catalanes».