Més de 3.000 persones reivindiquen el llegat de l’1-O amb tres marxes

Més de 3.000 persones van participar ahir en les tres marxes convocades per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a diferents punts de Catalunya per reivindicar el llegat de l’1-O i la independència en el seu quart aniversari.

A les vuit del matí va arrencar la marxa que va començar a Sant Julià de Ramis, que va tenir com a punt de sortida el centre de votació de l’expresident Carles Puigdemont fa quatre anys, i que va transcórrer per Sarrià de Ter, Girona i Vilablareix fins a arribar a Aiguaviva.

En aquesta marxa, hi va participar l’expresident català Quim Torra i la presidenta de l’ANC, Elisensa Paluzie, que va assegurar que les mobilitzacions populars per commemorar l’1-O demostren el «valor» que s’atorga al referèndum «tant per la victòria que va representar» com pel «deure» de fer complir el seu mandat. «El missatge als polítics és ben clar. La gent està disposada, mobilitzada, no renuncia a l’1-O, i us demana que feu la independència», va assegurar en declaracions als mitjans de comunicació des de Sant Julià de Ramis. Paluzie va dir que les marxes d’ahir insten a «mantenir la mobilització i la pressió» per «poder preparar una declaració d’independència efectiva».

La presidenta de l’ANC va afirmar que, tot i que els protestes es fan en llocs on hi va haver una forta actuació policial, l’objectiu és destacar «el coratge de la gent».

«La idea no és recrear-se en la violència policial, sinó en el coratge de la gent. Malgrat la violència, l’Estat no se’n va sortir, i hi va haver urnes i paperetes pràcticament arreu», ha assegurat Paluzie.

Per la seva banda, l’expresident de la Generalitat Quim Torra va qualificar de «molt interessant» la proposta de referèndum de la CUP, perquè «posa l’incís en concretar». «El país necessita concretar. No podem anar sense saber ni què estem debatent, ni per què ho estem debatent», ha reblat Torra. En aquest sentit, l’expresident exigeix «una data i un pla» per a la solució del conflicte català. Torra considera que l’independentisme «ha descarrilat» i dona per fet que els contrastos d’opinions entre els diferents partits sobiranistes «hi seran sempre», si l’independentisme en conjunt no es posa d’acord.

La marxa del nord, en la qual van participar-hi unes 3.000 persones, va fer un recorregut d’uns 14 quilòmetres i va acabar a Aiguaviva, on es va celebrar un acte polític.

Una altra de les marxes que va tenir lloc ahir va sortir a les sis del matí de Fraga per dirigir-se a Lleida passant per Alcarràs. En aquesta marxa hi van prendre part unes 500 persones. Precisament, a l’altura d’aquest municipi lleidatà, es va unir a la protesta un altre grup de manifestants per anar, de forma conjunta, fins a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, on es va celebrar l’acte final de la manifestació.

La tercera i última marxa de les tres que va organitzar l’ANC va sortir a les dues del migdia de la plaça Parroquial de Vinaròs, va passar per Alcanar i va acabar a Sant Carles de la Ràpita, a uns 21 quilòmetres de distància. A la sortida hi havia unes 300 persones.

L’ANC va organitzar ahir aquestes tres marxes pel territori català per commemorar el quart aniversari del referèndum de l’1-O de l’any 2017 i de la posterior vaga general del 3 d’octubre d’aquell mateix any.

De cara a avui, l’Assemblea ha convocat una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça de Francesc Macià i acabarà a la plaça dels Cinc d’Oros, on se celebrarà un altre acte polític.