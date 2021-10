L'expresident Carles Puigdemont afronta aquest dilluns la vista al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser per l'euroordre del Tribunal Suprem. Després de ser arrestat el passat 23 de setembre a l'aeroport de l'Alguer i, posteriorment alliberat sense mesures cautelars, Puigdemont ha de comparèixer a dos quarts de dotze del matí davant d'aquest tribunal, que ha de decidir si activa o no el procediment d'extracció contra ell. La defensa del líder de JxCat confia que la justícia italiana arxivi el cas, però el magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena insisteix a reclamar l'entrega a les autoritats italianes. Bèlgica té paralitzat el procediment d'extradició de Puigdemont a l'espera del que diguin els tribunals de la Unió Europea al respecte.

Els eurodiputats de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí han viatjat fins a Sardenya per acompanyar Puigdemont. Espanya també els reclama per la causa del 'procés', però la policia no els va detenir a la seva arribada a l'illa. Diversos agents italians esperaven diumenge a la terminal i van parar Comín uns minuts, però no el van retenir en comprovar la seva documentació.

El cas a Sàsser

La jutgessa del Tribunal d'Apel·lació de Sàsser Plinia Azzena va veure "valida" la detenció de Puigdemont per part de la policia, però el va deixar en llibertat en considerar que té "intacta" la immunitat per viatjar als plens i reunions de l'Eurocambra, tal com ja havien confirmat els tribunals de la UE. De totes maneres, l'ha cridat a declarar aquest dilluns per decidir sobre el seu cas.

Llarena ha enviat dos oficis al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser per insistir que l'euroordre emesa l'octubre del 2019 encara està "activa" i demana a la justícia italiana l'entrega de Puigdemont per poder continuar amb el procediment contra ell a l'Estat espanyol. En l'ofici, el magistrat reitera que "la vigència de l'ordre europea de detenció no es va suspendre pel plantejament de la qüestió prejudicial" al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Fonts de la defensa de Puigdemont es mostren optimistes de cara a la vista i confien que la justícia italiana arxivi el cas. Ara bé, no aclareixen si el tribunal decidirà aquest mateix dilluns o més endavant. Segons va publicar La Vanguardia, la jutgessa estava disposada a tancar l'afer si Puigdemont no es presentava aquest dilluns als jutjats, però el líder de JxCat ha volgut comparèixer presencialment a Sàsser.

Segons va explicar en una entrevista a 'FAQS' l'advocat italià de Puigdemont, Agostrino Angelo Marras, hi ha un termini màxim d'aproximadament dos mesos per resoldre el cas, ja que el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser tindrà un màxim de seixanta dies per decidir. I després hi hauria cinc dies per presentar recurs, que el Tribunal Suprem d'Itàlia hauria de resoldre en un màxim de deu dies.

Noves cautelars a Luxemburg

Divendres, tres dies abans de l'audiència, Puigdemont va demanar de nou al TGUE que li retorni la immunitat de forma cautelar. La seva defensa no va demanar mesures cautelaríssimes perquè diuen que no hi ha "urgència excepcional".

Ara bé, el TGUE pot "acceptar la demanda fins i tot abans que l'altra part hagi presentat les seves observacions", en aquest cas, el Parlament Europeu, segons marca el reglament intern del tribunal. És a dir, que Luxemburg pot retornar de forma cautelaríssima la immunitat a Puigdemont, si ho considera necessari, encara que la seva defensa no ho hagi demanat.

La primera vegada que Puigdemont va sol·licitar cautelars, sí que va demanar les cautelaríssimes i el TGUE va trigar només un dia a concedir-li la immunitat. Després van passar dos mesos fins que Luxemburg es va pronunciar sobre les cautelars. De totes maneres, des del tribunal no confirmen si aquests terminis es podrien repetir en aquesta segona sol·licitud de cautelars.

Expectació

La vista a Sàsser ha generat expectació mediàtica per les implicacions que pot tenir en la saga judicial de Puigdemont a Europa. Diversos partits i entitats s'han desplaçat a Sardenya Una delegació d'Esquerra Republicana i un altre d'Òmnium Cultural s'han desplaçat a Sardenya "per fer costat" a l'expresident. Entre els republicans hi haurà la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, la portaveu adjunta del grup parlamentari, Meritxell Serret, i el diputat, Chakir el Homrani.

Des de Vox asseguren que la seva vicesecretària jurídica, Marta Castro, juntament amb "un equip jurídic italià" assistiran a la vista "per intervenir". El partit d'extrema dreta està personat en la causa de l'1-O com a acusació popular. Tanmateix, no han intervingut a cap de les vistes per les euroordres que s'han fet fins ara a Bèlgica, Alemanya i Escòcia.