El descobriment dels receptors de temperatura i tacte guanya el premi Nobel de medicina i fisiologia 2021. El cobejat guardó, el més prestigiós del panorama científic internacional, recau en els investigadors David Julius i Ardem Patapoutian. Aquest veredicte, anunciat a les 11.30 d’aquest dilluns, inaugura la nova edició dels Nobel.

La decisió desmenteix tots els rumors que des de fa mesos apunten a l’eventual èxit de les vacunes contra la covid-19. Aquestes fórmules, desenvolupades en temps rècord gràcies a un esforç global sense precedents, ja han sigut destacades per revistes científiques com ara ‘Science’ i ‘Nature’ com el «descobriment científic de l’any». L’entusiasme per medicaments no es deu només al fet que la seva arribada ha marcat un abans i un després en la pandèmia de la covid-19. Una de les promeses més grans que amaguen aquestes vacunes és que, algun dia, les plataformes d’ARNm desenvolupades aquest any podrien fins i tot utilitzar-se per trobar una vacuna contra el càncer.

Premis Nobel 2021: els guardons obren aquest dilluns la ronda de guanyadors

L’any passat, el 2020, aquest cobejat guardó va premiar la investigació que havia portat al descobriment del virus de l’hepatitis C. El premi va ser compartit per tres científics: els nord-americans Harvey Alter i Charles Rice i el britànic Michael Houghton. L’any anterior, el 2019, William Kaelin, Peter Ratcliffe i Gregg Semenza van ser premiats pels seus descobriments sobre com les cèl·lules perceben i s’adapten a la disponibilitat d’oxigen. I, un any abans, en 2018, Tasuku Honjo i James Allison van brillar en aquests premis pels seus descobriments del paper del sistema immune en la regulació del càncer. En tots aquests casos, el Nobel arribava com a reconeixement a dècades i dècades d’investigació als laboratoris que, un bon dia, havia aconseguit canviar el món.