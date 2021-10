L'expresident Carles Puigdemont compareix aquest dilluns al matí al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser per l'euroordre del Tribunal Suprem. Després de ser arrestat el passat 23 de setembre a l'aeroport de l'Alguer i, posteriorment alliberat sense mesures cautelars, Puigdemont ha arribat a les onze del matí als jutjats acompanyat dels seus advocats Gonzalo Boye i Agostrino Angelo Marras. El líder de JxCat té la vista a dos quarts d'onze davant d'aquest tribunal que ha de decidir si activa o no el procediment d'extracció contra ell.

La defensa del líder de JxCat confia que la justícia italiana arxivi el cas, però el magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena insisteix a reclamar l'entrega a les autoritats italianes. Bèlgica té paralitzat el procediment d'extradició de Puigdemont a l'espera del que diguin els tribunals de la Unió Europea al respecte.

Els eurodiputats de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí també han acompanyat Puigdemont als jutjats. Espanya també els reclama per la causa del 'procés', però la policia no els va detenir a la seva arribada a Sardenya. El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa del procés sobiranista, Pablo Llarena, ha comunicat aquest dilluns al matí al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser, a Sardenya, que segueixen vigents les ordres de detenció i entrega contra els eurodiputats Ponsatí i Comín. Diversos agents italians esperaven diumenge a la terminal i van parar Comín uns minuts, però no el van retenir en comprovar la seva documentació.

El Govern confia que la vista a Sàsser "sigui una nova derrota de la justícia espanyola"

Les conselleres de la Presidència i de Justícia, Laura Vilagrà i Lourdes Ciuró, respectivament, han exigit la fi de la repressió i l'amnistia per a tots els represaliats. En declaracions a mitjans des de davant del Tribunal d'Apel·lació de Sàsser les dues conselleres, en representació de tot el Govern, han donat suport a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i han remarcat que se'l persegueix per les seves idees. Vilagrà ha confiat que avui es viurà "una nova derrota" per a la justícia espanyola, com ha recordat que ja va passar a Bèlgica i Alemanya, i ha denunciat que es viu "una ignomínia".

Òmnium i ERC denuncien la "persecució demofòbica" contra l'independentisme

En declaracions als mitjans des de Sàsser, el membre de la junta d'Òmnium Cultural Xavier Antich, ha confiat que avui es deixarà Puigdemont en llibertat i ha afegit que "la detenció i persecució" de l'expresident són "una vergonya internacional que deixa en ridícul a Pedro Sánchez".

Des d'Òmnium també s'han volgut adreçar a la Unió Europea per avisar-los que es tracta d'un conflicte europeu perquè s'està perseguint un eurodiputat.

Així mateix ha coincidit el grup parlamentari d'ERC. Meritxell Serret, portaveu adjunta de la formació, ha assegurat que la compareixença de Puigdemont davant el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser "evidencia la injustícia, la repressió i la causa general contra l'independentisme". La portaveu adjunta ha confiat que la justícia italiana doni la raó a l'expresident. Serret ha reiterat l'aposta dels republicans per resoldre el conflicte per la via política.