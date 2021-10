Una persona ha resultat ferida al peu per un tret durant una baralla a la plaça de la Llana de Barcelona, al barri de Santa Caterina (Ciutat Vella). Segons els Mossos, a les 5.00 hores han rebut un avís per aquesta baralla, que ha acabat amb «algun tret» després que una persona tragués una arma de foc.

Els agents que s’han desplaçat fins al lloc dels fets han detingut tres persones –dues detencions per part de la Guàrdia Urbana i la tercera per part dels Mossos d’Esquadra–. Entre els detinguts hi ha el presumpte autor del tret. A més, han localitzat l’arma amb què s’han fet els trets. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i la causa de la baralla.