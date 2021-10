L'erupció volcànica de la Palma, que va començar fa dues setmanes, ha arrasat fins ara més de 400 hectàrees i ha engolit més de 1.000 construccions, la majoria habitatges, mentre que la llengua de lava principal ha superat ja els 1,2 quilòmetres d'ample.

Així ho ha explicat en roda de premsa el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, qui ha detallat que la superfície devastada pel volcà és de 413,38 ha, unes 14,2 ha més que ahir, i el perímetre de la zona afectada, tot i que a dins hi pot haver zones que no estiguin arrasades, és de 36,3 km.

Així mateix, ha indicat que l'amplària màxima de la llengua de lava és de 1.250 metres, 300 metres més que ahir. A més, ha apuntat que avui no hi ha informació actualitzada de construccions afectades per l'erupció, ja que els núvols han impedit al satèl·lit Copernicus recollir dades fiables.

Miguel Ángel Morcuende ha informat, també, de la destrucció d'una part del con volcànic que va tenir lloc diumenge a la tarda. En caure, grans blocs de roques es van precipitar muntanya avall i van ser arrossegats pel riu de lava.

En qualsevol cas, el director tècnic del Pevolca ha aclarit que aquest fenomen continua estant dins de la pauta que s'estableix per a una erupció estromboliana.