Espanya ha registrat 1.801 positius de covid-19 i 94 defuncions des de dilluns. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 4.967.200 i la de víctimes és de 86.621, amb una incidència acumulada a 14 dies de 52,51 infeccions per cada 100.000 habitants, 1,61 punts menys que l'últim dia. Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 2.626 casos, seguida per Madrid (1.586) i Andalusia (1.275). Des de l'inici de la pandèmia Madrid encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la covid-19, amb 16.126. Després se situa Catalunya amb 15.685 i en tercer lloc Andalusia amb 11.160, segons dades del Ministeri de Sanitat.

En els darrers 7 dies hi ha hagut 120 víctimes mortals, 23 de les quals a Andalusia, 22 a Madrid i 14 al País Basc, les tres úniques Comunitats Autònomes amb xifres de dos dígits. A Catalunya n'hi ha hagut 2 i a Ceuta i a la Rioja no se n'ha registrat cap la darrera setmana.

Pel que fa al nombre total de contagis registrats des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 918.735 casos, seguida per Madrid amb 891.982 i Andalusia amb 802.680. Al País Valencià n'hi ha hagut 510.847.En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 2.509 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 2,06% de tots els llits disponibles. Un total de 604 persones estan ingressades a l'UCI, el 6,61% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 552 pacients a l'hospital per coronavirus, el 2,24%, i a l'UCI n'hi ha 121, cosa que suposa un 10,21% de la capacitat total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 195 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 288 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 44, a Catalunya 37, a Andalusia 25 i al País Basc 22.