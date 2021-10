"S'estan produint alteracions en la prestació dels serveis essencials decretats per la vaga convocada pel sindicat de maquinistes SEMAF a Rodalies". Aquest és el missatge que dia rere dia, des del passat 30 de setembre, Rodalies comparteix a les xarxes socials amb motiu de la vaga de maquinistes a Catalunya. La quarta jornada d'aturada del servei de Renfe ha obligat avui a suspendre 173 trens fins a les dotze del migdia.

Els usuaris de Rodalies ja han començat a plantejar-se alternatives al tren, com ara un altre tipus de transport o bé el teletreball, per evitar els retards derivats de la vaga de maquinistes. Hi ha però qui no pot escollir i ha d’estar al cas de la informació que la companyia proporciona cada dia. En aquesta vaga, en no presentar-se els maquinistes en el lloc de treball, Renfe no pot saber quins serveis funcionaran i quins no. Malgrat la incertesa, hi ha diverses vies per conèixer si el teu tren ha estat cancel·lat.

El mètode clàssic és anar a l'estació i consultar les pantalles que ofereixen informació en directe dels combois afectats. D'altra banda també es pot consultar els trajectes actius al telèfon 912 320 320 i en el compte de Twitter oficial de Rodalies de Catalunya, @rodalies, per trajectes curts i a @InfoRenfe per viatges més llargs. També pots accedir a l'estat del servei ferroviari a través del següent enllaç.

Una altra opció és conèixer les franges horàries en què es produiran les aturades, ja que és molt probable que en aquestes el teu viatge quedi cancel·lat. Recordem que la vaga segueix convocada per als dies 7, 8, 11 i 12 d’octubre, aquests últims, en ple pont del Pilar.

Es poden reclamar els diners d’un tren cancel·lat per la vaga de Renfe?

Al llarg d'aquests dies és molt probable que un tren que hauria de venir no ho faci. Davant d'aquesta situació, què ha de fer el viatger que ja té el seu bitllet comprat?

Si el servei del tren ha estat cancel·lat i l’usuari vol efectuar el viatge, Renfe oferirà, sempre que sigui possible, un altre comboi en l’horari més aproximat a l’adquirit. Amb els serveis mínim volant pels aires, es tracta d'una alternativa arriscada.

Si el passatger no vol fer el viatge ofert per la companyia, podrà anul·lar (devolució dels diners) o canviar per a una altra data el seu bitllet sense cap cost. Les operacions d’anul·lació o canvi es poden realitzar a través de tots els canals de venda de Renfe.