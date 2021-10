La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha desvinculat aquest dimarts el seu executiu del serial judicial de la detenció, alliberament i finament la suspensió del procés d'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per part de les autoritats judicials italianes. Preguntada per les crítiques del PP –i també del Suprem- a un suposat desinterès de l'executiu per aconseguir l'extradició, Rodríguez ha recordat que "és evident que hi ha una discrepància jurídica doctrinal" que "s'ha de resoldre a l'àmbit de la justícia" i "no al de l'executiu". En tot cas ha insistit que el seu govern "respecta la Justícia, els tribunals italians, el tribunal europeu i la justícia espanyola quan es pronuncia sobre aquesta qüestió".

Rodríguez ha rebatut les manifestacions del líder del PP, Pablo Casado, que aquest dilluns va aprofitar una entrevista a TVE per acusar l'executiu d'inacció en el cas Puigdemont. Segons la portaveu del govern espanyol, els "atacs" de Casado a l'executiu de Pedro Sánchez "no sorprenen". "Ja va demostrar durant tota la setmana passada que no ofereix cap alternativa a aquest país, no té un projecte per a Espanya i ha perdut qualsevol sentit d'estat"."Ell que segueixi en aquesta fase de destrucció, que mentre ell predica el desmantellament de l'Estat del benestar aquest govern seguirà treballant per construir una Espanya millor, per a una recuperació justa, per al manteniment de les pensions, i per assolir la recuperació que tots designem", ha conclòs.