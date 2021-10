L’epidèmia de coronavirus es manté estancada en nivells moderats al conjunt de Catalunya, encara que amb rebrots locals, com a les poblacions de Canet de Mar i Vilanova i la Geltrú, on la velocitat de contagi (rt) es va disparar ahir per sobre de 3, és a dir, que cada infectat en contagia tres de mitjana.

Amb una mitjana diària de tres morts per covid i més de 350 casos al dia de nous diagnòstics a Catalunya, l’epidèmia continua controlada i els epidemiòlegs consideren que es podria mantenir així fins que augmenti la immunitat de grup si és que no arriba una nova variant que sigui més contagiosa que les que hi ha hagut fins ara.

Segons les dades d’incidència que van ser actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 413 pacients hospitalitzats per covid, 16 més que diumenge -dia en què se solen donar menys altes hospitalàries-, dels quals 126 són a l’UCI, un menys que la vigília, 80 d’ells estan intubats i 11 han d’estar connectats a ECMO (oxigenació extracorpòria), una xifra de crítics que no es donava des del dia 4 de juliol.

El nombre de morts des del principi de l’epidèmia puja a 23.911, sense cap nova notificació les 24 hores anteriors a la publicació d’aquestes dades, mentre que els últims set dies hi ha hagut 24 defuncions per covid, una mitjana de tres diàries, amb un lleuger descens pel que fa a dies anteriors.