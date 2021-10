Diumenge al vespre una quinzena de persones, entre les quals un manresà, van quedar a terra a l’aeroport de Venècia, sense poder agafar el seu vol de Ryanair en direcció a Barcelona. La manca d’un document que gestiona telemàticament el Ministeri de Sanitat espanyol va provocar un enrenou a les portes d’embarcar. La meitat del passatge, segons explica aquest manresà, Jordi, no tenia coneixement d’aquest requeriment imprescindible per tornar a l’Estat en avió i que, malgrat ser imperatiu per al retorn, està molt poc divulgat i genera confusió i, en el cas extrem, un vol perdut.

El document és el Formulari de Control Sanitari al qual es pot accedir des de la pàgina spth.gob.es. El formulari, que serveix per donar fe que no s’ha tingut contacte amb un infectat per covid, es pot començar a emplenar en qualsevol moment, previ al viatge, excepte els apartats corresponents a les preguntes sanitàries i antecedents de viatge, que només estan disponibles, quan queden 2 dies per a l’arribada a Espanya.

Quan es finalitza el procediment, es genera un codi QR imprescindible per poder entrar a l’Estat. Amb tot, el QR no es genera fins que el passatger no disposa d’un seient adjudicat en un vol. El document és necessari tant per als viatgers de la UE com per als de fora que vulguin entrada a Espanya en avió o en vaixell.

Diumenge al vespre a Venècia, els passatgers que no sabien que existís el document poc divulgat, i que ja ha generat altres publicitats enrenous, van intentar emplenar-lo a les portes de l’avió, però el web estava col·lapsat i una quinzena de passatgers no van obtenir-lo a temps, diu el manresà. Alguns dels que van quedar a terra van rebre el codi mitja hora després de l’enlairament d’un avió que ja no havien pogut agafar.