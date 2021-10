L'exconsellera Clara Ponsatí considera que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no aconseguirà "caçar" Carles Puigdemont. "Li agrada comprar números de loteria que no pot guanyar mai. Això no és una loteria, és la justícia europea. Ell insisteix però no trobarà cap jutge que respecti la llei europea que li doni la raó", ha afirmat en una entrevista a 'Els Matins de tv3'.

Segons Ponsatí, Llarena no és un "actor lliure" sinó que actua com a "part d'un engranatge de persecució política" de l'estat espanyol. "La nostra estratègia és lluitar per la nostra llibertat i la del poble de Catalunya. Volem tornar a Catalunya, lliures, i lluitarem per poder-ho fer", ha conclòs.