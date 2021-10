PSOE i Unides Podem han assolit un acord aquest dimarts al matí sobre els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 i la llei d'habitatge. Segons fonts del Palau de la Moncloa, el tancament de pacte permetrà donar llum verda als comptes públics en el Consell de Ministres, però no han donat detalls sobre el contingut dels projectes.

Els dos socis del govern central van començar a negociar a l'estiu els detalls dels nous comptes i, en aquest context, Unides Podem va tornar a posar sobre la taula la necessitat d'aprovar la llei d'habitatge, amb la regulació dels lloguers inclosa, com la condició per donar suport als comptes públics, de la mateixa manera que ja van fer l'any passat.

En una piulada a Twitter després de l'anunci de l'acord, Podem ha celebrat que "per primer cop a la història hi haurà una llei d'habitatge que baixi els preus del lloguer". "Una fita que millora de veritat la vida de la gent i que demostra que, amb voluntat política, no hi ha lobby ni fons voltor que pugui frenar els avenços que necessita el nostre país", ha afirmat el partit.

En els últims dies, membres del Consell de Ministres d'Unides Podem havien remarcat que encara hi havia "distàncies" amb el PSOE per poder presentar els pressupostos. És el que va explicar ahir dilluns la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que va dir que "un bloc d'aspectes molt importants per al país" encara "no estava resolt".

La formació lila insistia a vincular la llei d'habitatge amb l'acord de pressupostos i insistia a posar limitacions als preus del lloguer en zones tensionades, una mesura que els socialistes han estat rebutjant l'últim any. De fet, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va opinar la setmana passada que és una mesura que "no ha donat resultat" a altres llocs on s'ha aplicat.

Un altre element que Unides Podem exigia és establir un mínim del 15% de l'Impost de Societats per a les grans corporacions. La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, va obrir la porta a la mesura, ja que confia que s'aprovi a escala internacional la reunió del G20 que tindrà lloc en les pròximes setmanes.