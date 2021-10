La número dos del PSC i portaveu del Comitè Organitzador del 40è Congrés Federal del PSOE, Eva Granados, ha promès aquest dimarts l'acta al Senat, on exerceix ja com a portaveu del PSOE. La seva designació es produeix en el marc del moviment de peces fruit de la remodelació del govern de Pedro Sánchez, que va situar la presidenta del Senat, Pilar Llop, com a ministra de Justícia. Llop va ser substituïda a la presidència pel portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, i aquest lloc és el que ocupa Granados. Paral·lelament, Granados ha estat substituïda a la Mesa del Parlament per la diputada socialista Assumpta Escarp.