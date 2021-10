El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la vigència de les ordres espanyoles, europees i internacionals de detenció contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Per unanimitat, el TC ha desestimat el recurs de súplica i la sol·licitud de mesures cautelars contra les resolucions de 14 d'octubre i 4 de novembre de 2019, en què s'acordava emetre ordres de detenció contra els quatre polítics. La sentència confirma la decisió del tribunal, adoptada el 16 de març passat, de no suspendre preventivament les ordres de detenció inaudita parte.

Es considera que aquella decisió va ser respectuosa amb el dret a la tutela judicial efectiva del recurrent, i no va vulnerar el seu dret a la tutela cautelar perquè el tribunal va obrir, simultàniament, una peça separada de mesures cautelars subjecta a un procediment contradictori.

Per la seva banda, la decisió de no suspendre la vigència de les ordres de detenció es basa en una consolidada doctrina constitucional, que nega la suspensió cautelar en el procediment d'empara de les mesures provisionals privatives de llibertat o que puguin tenir un impacte en el dret a la llibertat personal. El TC sosté que suspendre en la peça de cautelars del recurs d'empara una mesura cautelar adoptada per un òrgan de la jurisdicció ordinària i que conforma l'objecte principal d'aquest recurs d'empara, suposaria una resolució anticipada del fons del recurs.