Els alumnes confinats a Catalunya per covid-19, ja sigui per ser positius o contactes estrets, pujaven ahir a 6.049, 677 menys dels notificats dilluns (6.726), a més de 298 docents (dos més) i dotze de personal extern dels centres escolars (un de menys). Les dades van ser facilitades ahir pel Departament d’Educació a través de l’aplicació Traçacovid.

Segons l’aplicació, elaborada amb la informació dels centres educatius, ahir hi havia 145 (156 dilluns) centres escolars amb grups d’alumnes confinats, que suposa el 2,84% del total de Catalunya. En aquests centres hi havia 210 (239 dilluns) grups-classe d’alumnes confinats (0,29% del total de 72.000 grups de tot Catalunya). Cap guarderia, escola de primària o institut català ha hagut de tancar totalment per l’afectació per covid-19 de moment,