El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmat per unanimitat la condemna d'un any i un mes d'inhabilitació a Artur Mas com a responsable de l'organització de la consulta del 9 de novembre del 2014. Segons ha avançat 'El País', el ple del Constitucional ha decidit aquest dimecres rebutjar el recurs de l'expresident de la Generalitat, tot i que la sentència encara està pendent de ser corregida i notificada.

Mas va ser multat també amb 36.000 euros, en ambdós casos per un delicte de desobediència greu a l'àrbitre constitucional. D'aquesta manera, el TC dona per bona aquella sentència i clou la via jurídica estatal per al cas de l'expresident. Mas podrà ara apel·lar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.