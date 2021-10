La Generalitat gastarà l’any que ve un màxim de 29.326 milions d’euros. Aquest és el sostre que s’ha fixat de cara als Pressupostos per al 2022. És un pas «imprescindible» per a l’elaboració de l’avantprojecte dels comptes, segons va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

L’executiu vol que els pressupostos entrin en vigor l’1 de gener. Des dels de 2010, la Generalitat prorroga o no aconsegueix tenir els pressupostos en marxa l’exercici precedent. Per als comptes de l’any que ve serà necessari negociar, entre d’altres, el suport de la CUP. El sostre establert per al 2022 suposa un increment del 8,7% respecte el previst per la Generalitat en els comptes de 2020, que segueixen vigents perquè es van prorrogar, i un 6,6% més al finalment pressupostat. El 2020, el sostre de despesa ja va suposar un salt de més de 2.500 milions respecte a l’anterior, de 2017, que es va elevar a 26.952 milions, però finalment va ser de 27.513. La quantitat que s’ha establert per al 2022 «marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i els criteris de el Sistema Europeu de Comptes», va dir Plaja.