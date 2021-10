Un centenar de persones vinculades al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i altres grups antifeixistes han irromput aquest dimecres al punt d'informació que l'associació espanyolista S'ha acabat havia instal·lat a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès. Els fets han passat pels volts de les 10.30 h, quan el col·lectiu ha entrat a la plaça, ha increpat els membres de la carpa i han desmuntat i malmès la instal·lació, així com el material de propaganda. S'ha acabat denuncia l'actitud dels protestants i que el rectorat no hagi vetllat per la seva seguretat, tot i que fonts del centre destaquen que hi havia personal de seguretat privada.

El col·lectiu havia muntat una parada coincidint amb els primers compassos del curs acadèmic per captar socis i promoure els principis que esgrimeix, entre ells la defensa de què s'imparteixin classes en llengua castellana a la universitat, segons detallen fonts de S'ha acabat. "Quan no portàvem ni mitja hora instal·lats ha arribat un centenar de persones amb pancartes, pots de fum i micròfons per boicotejar l'acte", explica la seva presidenta, Júlia Calvet.

Calvet assegura que els han llançat bengales, que una d'elles ha fet una cremada a terra, i que un dels integrants de la carpa ha caigut i s'ha fet mal. Explica que han tingut sensació de perill, i creu que el rectorat no ha fet prou per garantit la seva seguretat.

"Hem anat a l'edifici del rectorat per demanar que donessin ordre d'entrada als Mossos d'Esquadra al campus, però no ho han fet, només hi havia uns vuit membres de seguretat privada davant de centenars de persones, quan nosaltres érem sis" ha assenyalat. "No s'ha garantit la seguretat dels membres de S'ha acabat, hem estat patint", ha afegit. Per la seva banda, fonts de la universitat han assegurat que s'hi ha desplaçat els efectius de seguretat privada que disposa el centre per garantir que els aldarulls no anessin a més. A més, el personal de seguretat ha establert un cordó per evitar que els dos col·lectius topessin.

Per la seva banda, el SEPC assegura que han fet la convocatòria interna a la plaça Cívica perquè consideren que a la UAB "no hi té cabuda en feixisme", segons ha dit la portaveu Marta Daviu. "Hi serem tants cops com faci falta per combatre el feixisme", ha afegit. Un camió de transport s'ha endut les restes de la carpa, que ha quedat visiblement malmesa.

Vox i Cs es desplacen a la UAB

Diputats de Vox i de Ciutadans s'han desplaçat fins a la Universitat Autònoma de Barcelona per "donar suport" a S'ha Acabat. El president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentat que els "delinqüents totalitaris" que són "els cadells d'Aragonès i Borràs" rebin "emparament" de les institucions i el separatisme amb el "silenci" del PSC. Garriga ha opinat que el projecte independentista "promou l'odi i l'enfrontament" i que això té conseqüències com que en una universitat pública no hi pugui haver "tranquil·litat". Finalment, ha dit que Vox "no farà cap pas enrere" i que "restabliran l'ordre" a Catalunya.

Vox ha presentat una petició de compareixença del conseller d'Interior perquè expliqui a la Comissió d'Interior l'"absència" i la "falta d'actuació" dels Mossos quan s'ha "atacat" la carpa de S'ha acabat a la UAB.

Per la seva banda, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, i els diputats Nacho Martín Blanco i Joan García han denunciat la "vulneració del dret a llibertat d'expressió" dels membres de l'associació i han carregat contra els manifestants per la seva "mentalitat totalitària". Carrizosa ha criticat el Govern i el rector per la seva "passivitat" i ha lamentat que no es despleguessin els Mossos a la UAB tot i haver-ho demanat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. "No ens faran callar als qui defensem la llibertat d'expressió de manifestar-nos per expressar pacíficament les nostres idees", ha avisat.

Cs ha avançat que estudiarà una possible comissió de delicte i valorarà engegar accions judicials contra els manifestants que "han agredit i s'han apoderat amb violència de béns d'altres persones", com la carpa de l'associació o les octavetes que repartien.

A més, en una intervenció al ple del Parlament el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha anunciat que registraran una petició de compareixença d'Elena perquè doni explicacions sobre per què no han intervingut els Mossos a la concentració. "Qui vegi les imatges i no senti vergonya o no és demòcrata, o no és decent, o les dues a la vegada", ha afegit.